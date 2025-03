Orientamenti, 300 studenti incontrano 'dreamer' Benedetta Pilato

"Inseguite sempre i vostri sogni, siate testardi, ma soprattutto vivete ogni esperienza divertendovi. Lo sport regala tantissime opportunità, a me ha aiutato molto sin da adolescente a essere autonoma e indipendente". Questo il messaggio lasciato agli studenti liguri dalla nuotatrice olimpica classe 2005 Benedetta Pilato, la Dreamer scelta da Orientamenti nel mese dedicato alle pari opportunità e alla rappresentazione di modelli femminili positivi. Avviato in occasione dell'8 marzo, quando Orientamenti ha realizzato 3 webinar con oltre 4mila partecipanti, il percorso è proseguito oggi nella Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale di Genova, dove Benedetta ha incontrato oltre 300 studenti e docenti.

"Questa mattina Orientamenti ha scelto lo sport come prezioso alleato per aiutare tanti giovani a scegliere, con consapevolezza e responsabilità, il proprio futuro - ha detto Simona Ferro, assessore regionale allo Sport -. Benedetta Pilato è un esempio per migliaia di ragazze e ragazze: è una grande campionessa sportiva, una vera 'dreamer' che ha conquistato con grande sacrificio, ma senza mai perdere il sorriso, importanti traguardi, dando a tutti noi un'importante lezione di vita in occasione della gara olimpica di Parigi. Sono certa che l'incontro di oggi abbia lasciato il segno nel cuore degli oltre 300 giovani presenti a Palazzo Ducale".

"Siamo orgogliosi di aver dato a tanti studenti l'opportunità di ascoltare Benedetta Pilato, campionessa olimpica ma soprattutto 'campionessa di vita', citata come esempio anche dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella - ha aggiunto l'assessore regionale alla Programmazione del Fondo Strategico Regionale Marco Scajola -. L'incontro con modelli positivi influenza le scelte dei giovani infondendo in loro fiducia e determinazione. Per questo, grazie alle risorse del Fondo Sociale Europeo, lavoriamo affinché i giovani possano ispirarsi con le storie di grandi Dreamers".



