Incidente in galleria A10, nove chilometri di coda

Poco dopo le ore 8:30, sulla A10 Genova-Savona, nel tratto compreso tra Genova Pra' e il bivio A10/A7 verso Genova, ci sono 9 km di coda a causa di un incidente, ora risolto, avvenuto all'altezza del km 1.4 all'interno della galleria Coronata.Al momento, in corrispondenza dell'incidente, il traffico transita su tutte le corsie disponibili. Il ragazzo che guidava l'auto è rimasto ferito in modo lieve.

Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 1 Tronco di Genova di Autostrade per l'Italia.





