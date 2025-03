Giornata Unità d'Italia, Genova saluta Giuseppe Mazzini

Nella ricorrenza della Giornata dell'Unità Nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera, e nell'ambito delle Giornate Mazziniane, il cimitero monumentale di Staglieno ha accolto la solenne cerimonia in onore di Giuseppe Mazzini, figura chiave del Risorgimento italiano. Numerosi rappresentanti delle istituzioni civili e militari si sono riuniti davanti alla tomba dell'illustre genovese per rinnovare il tributo alla sua eredità politica e morale. Con loro anche alcune scolaresche.

All'evento hanno portato i loro contributi il presidente del Consiglio Comunale di Genova Carmelo Cassibba, del ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, del presidente del Consiglio della Regione Liguria Stefano Balleari, della consigliera della Città Metropolitana di Genova Elena Manara, e della presidente della sezione genovese dell'Associazione Nazionale Mazziniana Italiana Simona Coppola. Con la loro presenza, ed attraverso i loro interventi, hanno testimoniato l'attualità del messaggio mazziniano, fondato sulla libertà, sull'educazione civica e sul senso di appartenenza nazionale.

"Oggi celebriamo un momento di profonda importanza per la nostra Nazione, ricordando il valore dell'Unità nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera. Genova è protagonista: città dell'Inno Nazionale e culla delle idee di Giuseppe Mazzini e dei grandi protagonisti del Risorgimento italiano, ci chiama a riflettere sul sacrificio e il coraggio di coloro che ci hanno preceduto e che hanno lottato per un'Italia libera, unita e democratica - ha dichiarato Carmelo Cassibba, presidente del Consiglio Comunale di Genova -. La democrazia che oggi viviamo non è un dato scontato, ma è il risultato di un impegno collettivo. È essenziale che, come cittadini, ci sentiamo responsabili nel custodire e migliorare i valori della nostra Costituzione, che ci insegnano il rispetto, la dignità e l'uguaglianza. Ai giovani voglio dire di essere protagonisti attivi del presente e del futuro della nostra città e del nostro Paese».



Riproduzione riservata © Copyright ANSA