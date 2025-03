Fatturato 2024 a 15 milioni (+20%) per Marina Genova Aeroporto

Il porto turistico della Marina Genova Aeroporto SpA ha chiuso il 2024 con un fatturato consolidato di oltre 15 milioni, in crescita del 20% rispetto all'anno precedente e del 32% rispetto a due anni fa, un tasso di occupazione dei posti barca tra il 90 e il 100% in crescita rispetto all'86% del 2022 e oltre 6 milioni di litri di carburanti erogati con un +43% sul 2023. Lo comunica la società in una nota spiegando che il traffico generato da super e mega yacht nel corso del 2024 ha registrato 254 arrivi per un totale di 6.855 giornate di sosta.

"Le tre grandi darsene della marina, con oltre 400 ormeggi, di cui 100 per super e mega Yacht fino a 130 metri e numerosi servizi complementari ci rendono un 'superyacht marina village vivo tutto l'anno per il benessere dei numerosi equipaggi ospitati - commenta l'amministratore delegato Giuseppe Pappalardo -. Il 2024 è stato un anno di grandi soddisfazioni, ma la forte motivazione a proseguire proviene dal riconoscimento del nostro ruolo al centro del Mediterraneo. Abbiamo creato occupazione stabile, circa cento dipendenti delle varie attività presenti in marina, e generiamo un indotto economico sul territorio che si trasforma esso stesso in posti di lavoro e in forti competenze specialistiche cui speriamo di poter assicurare un buon futuro con il nostro impegno".

È entrato in funzione a gennaio scorso l'impianto fotovoltaico realizzato su una superficie di 7.000 metri quadrati sulla copertura degli edifici del marina: si tratta di 800 pannelli in grado di produrre di 500 megawattora all'anno contribuendo all'autosufficienza delle attività del porto, con più di 270 tonnellate di CO2 risparmiate. Inoltre Marina Genova ha attivato una rete di caricabatterie rapidi per imbarcazioni elettriche e ha installato due stazioni di ricarica rapida marina dedicate alle barche piccole e medie equipaggiate con motori elettrici.



