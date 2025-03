Donna uccisa da palma: forestali in Comune, Aster e municipio

I carabinieri Forestali di Genova hanno acquisito documentazione negli uffici della direzione Manutenzione e verde pubblico del Comune, di Aster e del Municipio medio levante nell'ambito dell'indagine sulla morte di Francesca Testino. La funzionaria regionale, 57 anni, è morta la scorsa settimana dopo essere stata schiacciata da una palma in piazza Paolo Da Novi, nel quartiere Foce in pieno centro. I militari hanno preso tutti gli organigrammi e i documenti relativi alla manutenzione della pianta. Sentite, in maniera sommaria, alcune persone per ricostruire la catena delle eventuali deleghe e responsabilità.

Si tratta di un primo passaggio per poi iscrivere i primi nomi sul registro degli indagati. Un atto dovuto per consentire loro di partecipare, con propri consulenti, all'autopsia che verrà disposta nei prossimi giorni.

Secondo diversi residenti, commercianti e anche Anna Palmieri, presidente del municipio Medio Levante, quella palma era stata segnalata numerose volte. Aster, in una nota ha spiegato che la pianta era sottoposta a "un attento monitoraggio attraverso gli strumenti disponibili per valutare eventuali segnali di cedimento". L'ultimo rilevamento "era avvenuto il 20 settembre 2024 e non aveva manifestato alcun indice di pericolo" sempre nella nota diramata dall'azienda. Il 3 maggio 2024, il Municipio aveva scritto all'azienda municipalizzata e non era stato segnalato alcun problema di fitostaticità.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA