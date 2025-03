Detenuto va a lavorare e nel tragitto scippa una donna

Detenuto del carcere di Chiavari con permesso di libera uscita per lavorare dal lunedì al venerdì è stato arrestato per aver scippato una donna nel tragitto che lo portava al posto di lavoro. Il fatto si è verificato a Lavagna dove un cittadino romeno di 35 anni detenuto nel carcere di Chiavari mentre si recava, in treno, al lavoro presso un magazzino comunale ha scippato la borsetta a una viaggiatrice poco prima di scendere. Poi è andato tranquillamente a lavorare.

La segnalazione ha consentito ai carabinieri del nucleo radiomobile di Sestri Levante di raggiungerlo nei locali del Comune lavagnese. L'uomo è stato arrestato e la refurtiva recuperata.



