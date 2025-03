Comune Imperia nega sala, conferenza stampa minoranza su scale

Il Comune di Imperia nega la sala per la conferenza stampa sul bilancio e i consiglieri di minoranza annunciano che utilizzeranno i gradini del palazzo civico per incontrare i giornalisti. Tutto ha avuto inizio dalla richiesta che l'opposizione di centrosinistra (Ivan Bracco, Loredana Modaffari, Daniela Bozzano, Lucio Sardi) ha recapitato agli uffici, per utilizzare la sala commissioni o un'altra eventualmente disponibile, per parlare di bilancio. Tuttavia, la risposta del presidente del Consiglio comunale di Imperia Simone Vassallo è stata chiara: "In assenza di una espressa e specifica previsione regolamentare - si legge nella mail di risposta - si comunica che in merito alla richiesta per un punto stampa, la stessa non può essere accolta in considerazione del fatto che l'utilizzo di spazi comunali non è concesso ai consiglieri per tale finalità, mentre è prassi consolidata che vengano fatti presso le sedi dei rispettivi gruppi consiliari'. Dura la presa di posizione del consigliere Bracco: "Si tratta di un fatto gravissimo è antidemocratico. La conferenza stampa si terrà ugualmente fuori dal palazzo comunale, evidenziando che le opposizioni fanno parte delle istituzioni come la maggioranza, almeno così dovrebbe essere in uno Stato democratico, ma mi pare che qui di democrazia rimanga poco o nulla". Bracco spiega di aver chiesto in anticipo la disponibilità degli spazi e aggiunge: "Il Pd come tutti i gruppi di minoranza ha a disposizione una sala per l'attività istituzionale prevista per le opposizioni come avviene in tutti i Comuni, nelle Regioni e alla Camera e al Senato".



