Comunali Genova, centrodestra presenta ticket Piciocchi-Cavo

Il centrodestra genovese ha ufficializzato oggi il ticket Pietro Piciocchi-Ilaria Cavo in vista delle elezioni comunali. Il vice sindaco uscente e la deputata di Noi moderati si presenteranno rispettivamente come candidato sindaco e vicesindaco della coalizione. L'accordo era stato definito la scorsa settimana in una riunione tra le forze della maggioranza e si è concretizzato con l'accettazione della candidatura da parte di Cavo, annunciata ufficialmente nel point elettorale di via Ceccardi, alla presenza di amministratori locali e sostenitori.

"Siamo complementari, abbiamo collaborato e ci siamo collaudati in questi anni - ha detto Piciocchi - Ilaria può portare un contributo importante alla città, sia per la sua esperienza, sia per la possibilità di incidere a livello nazionale. Il nostro è un segnale di trasparenza verso gli elettori: a mia memoria un ticket così non si era mai visto. Sarebbe un gesto di lealtà se anche il centrosinistra facesse lo stesso. Apprezzo che sia stata molto rispettata la mia autonomia. Non voglio essere un uomo solo al comando".

Cavo, alla sua prima uscita ufficiale in campagna elettorale, ha spiegato la scelta di accettare l'incarico: "Sarò qui per questi due mesi senza trascurare gli impegni parlamentari.

Ritengo che la possibilità di vivere Genova e al tempo stesso portarne le istanze a Roma sia un valore aggiunto". Poi ha puntato il dito contro gli avversari: "Nel programma del centrosinistra non ho sentito la parola 'donna'. Io la rivendico. Il mio impegno sarà anche per loro. Ho sentito dire "è già domani", per noi quello che è stato raccontato come programma è l'altroieri. Sono filoni che abbiamo già portato avanti". Durante l'evento, Cavo ha inoltre annunciato che la compagnie civica che la vedrà come capolista porterà i nomi di Noi moderati, 'Bucci' e 'Orgoglio Genova', e ha presentato i primi noi di alcuni candidati, tra cui Lorenzo Pellerano e Luca Rinaldi.

Alla serata ha partecipato anche il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, che ha ribadito il sostegno alla candidatura di Piciocchi: "Non vogliamo un uomo solo al comando, ma chi è al comando alla fine è sempre solo. Dobbiamo guardare ai prossimi cinque anni con una visione chiara, senza tornare indietro. Il nostro obiettivo è portare Genova ancora più avanti, migliorando ciò che è stato fatto finora".



