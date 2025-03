Comunali Genova, Bucci 'Salis? Una che se ne va, come Orlando'

Incrocio ad alta tensione tra il presidente di Regione Liguria, Marco Bucci, e la candidata del centrosinistra alle comunali di Genova, Silvia Salis, a margine dell'inaugurazione della nuova ala Est dell'aeroporto 'Cristoforo Colombo'.

"Ho visto solo una che se ne va - ha detto Bucci dopo l'incontro con Salis - mi ricorda Orlando. Fa le stesse cose, quando uno non sa parlare prende e se ne va, e quando uno se ne va ha sempre perso. È anche una forma di maleducazione".

"Io per lei ho rispetto, ma ce l'ho con l'armata Brancaleone - ha proseguito riferendosi alla coalizione che sostiene Salis e all'evento per il lancio della campagna elettorale - i dieci punti del programma non esistono, sono i signori del "no". Poi va lei a dire ai residenti della Val Bisagno che per altri vent'anni non avranno niente e i soldi tornano a Roma? Mi dà fastidio l'armata Brancaleone che non riuscirà mai a prendere una decisione. Sul Galliera che cosa dicono? Si fa o no?".

"L'evento di Salis è stata una grande delusione che sarà costata anche un sacco di soldi, vedremo dove li hanno presi - ha concluso il presidente, commentando l'evento dei Magazzini del Cotone e rispondendo alle domande dei giornalisti in merito ai video prodotti da Fausto Brizzi, marito di Salis, per la precedente amministrazione regionale - Brizzi? 'Sto tizio non so nemmeno chi sia".



