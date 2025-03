Aeroporto Genova, Rixi 'comincia ad essere appetibile'

"Credo che ci sia un'attenzione importante e c'è sempre stata sia da parte del governo che da parte delle amministrazioni locali, in particolare la Regione.

Quest'ala è stata fatta con la collaborazione di tutti ma, soprattutto, di Regione Liguria, che ha creduto nell'aeroporto in un momento in cui nell'aeroporto di Genova non credeva nessuno". Lo ha detto il vice ministro Mit Edoardo Rixi a margine dell'inaugurazione della nuova ala dell'aeroporto di Genova. "È evidente che oggi abbiamo un aeroporto che inizia a essere appetibile - spiega -. La vecchia aerostazione era all'avanguardia negli anni '90, ma poi è mancato quel refit delle strutture. Questa è la prima fase, poi ci sarà l'adeguamento della struttura esistente. Il ministero insieme a Ferrovie ha già stanziato i soldi per il collegamento con la ferrovia e anche il collegamento tra Principe sotterranea e stazione marittima, perché la grande finalità di questo aeroporto deve essere quella di servire come hub crocieristico per chi si imbarca a Genova" "Oggi - ha proseguito - l'86% dei crocieristi che arrivano a Genova arrivano via gomma, quindi o pullman o auto, portando traffico all'interno della città. In questo modo questo potrebbe essere un grande centro intermodale e garantire anche una pluralità di voli per tutti i genovesi che vanno all'estero oppure che vanno in varie destinazioni di questo paese. Il rilancio dell'aeroporto spetta poi alla società che gestisce le quote, quindi noi possiamo mettere tutte le strutture più all'avanguardia ma poi bisogna fare gli accordi per portare quei voli e gestire il traffico. Noi sostenevamo già prima il percorso di privatizzazione - ha concluso - e credo che in questo momento, in cui il traffico aereo in questo paese cresce come non mai, i tassi sono tutti positivi, l'aeroporto di Genova fa fatica se non trova una vocazione e se non investe su dei collegamenti. Gli investimenti stanno arrivando, mi sembra questa nuova ala sia assolutamente all'altezza dei tempi, sia assolutamente di qualità, e ci saranno ci sono anche tutti gli altri investimenti in campo".



