Aeroporto Genova, Pd 'rilanciare il numero di voli e servizi'

"L'inaugurazione dei nuovi spazi nell'aeroporto di Genova è un segnale positivo per dare nuovo slancio al Colombo. La Liguria ha un assoluto bisogno di un collegamento aereo funzionale ed efficiente, visti i cantieri che costellano autostrada e ferrovia e che di fatto stanno isolando la Liguria. L'auspicio, quindi, è che l'inaugurazione sia accompagnata al più presto da un rilancio dell'aeroporto in termini di numero di voli e servizi". Lo dichiarano la vicepresidente del Partito Democratico alla Camera Valentina Ghio e il capogruppo dem in Regione Armando Sanna a margine dell'inaugurazione della nuova ala est dello scalo dove hanno incontrato una delegazione dei vigili del fuoco impegnati a garantire la sicurezza.

"Ci auguriamo che venga accolta la richiesta del Partito Democratico di riconoscere la continuità territoriale all'aeroporto di Genova con tariffe agevolate per i residenti e maggior frequenza di voli per assicurare collegamenti regolari - sottolineano -. Non possiamo infatti dimenticare che solo qualche settimana fa il Colombo è stato declassato dal ministero dell'Interno e quindi il rilancio deve passare anche e soprattutto dai servizi di sviluppo e sicurezza che deve offrire anche per incrementare il numero di voli e di tutela, oltre che a garanzia dei posti di lavoro. Oggi insieme alla candidata sindaca Silvia Salis abbiamo incontrato i lavoratori e rappresentanti sindacali, preoccupati perché dopo il declassamento i vigili del fuoco rischiano di perdere otto unità. Un taglio che incide sulla sicurezza dell'aeroporto.

Chiediamo che non avvenga e per questo abbiamo presentato un'interrogazione alla Camera e in Regione per avere risposte su questa scelta del ministero".



