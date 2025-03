Aeroporto Genova, Pd 'Governo contro la continuità territoriale'

"La Liguria è più isolata di altre Regioni che già beneficiano della continuità territoriale, il collasso della rete autostradale e ferroviaria rende i collegamenti lenti e imprevedibili, i voli sono pochi e costosi.

I liguri non possono essere costretti a interminabili trasferte per prendere un aereo. Se il Governo ha un'altra soluzione per garantire più voli e tariffe accessibili, la presenti subito, altrimenti è l'unico strumento possibile per tutelare il diritto alla mobilità dei cittadini e delle imprese liguri". Così il senatore Lorenzo Basso (Pd) sollecita il viceministro delle Infrastrutture Edoardo Rixi a indicare un'alternativa al riconoscimento del regime di continuità territoriale all'aeroporto di Genova per contrastare l'isolamento infrastrutturale di cui soffrono Genova e la Liguria "Sono sorprendenti le parole di Rixi, se il Governo ha una soluzione migliore rispetto alla continuità territoriale, la porti subito, i genovesi non possono aspettare - commenta Basso - Più volte Rixi ha condiviso con me la necessità di più voli su Roma a prezzi accessibili, e ora si oppone alla continuità territoriale con motivazioni fragili. Normalmente è persona preparata e certo sa che Trieste, che dista un'ora e mezza dall'aeroporto di Venezia, gode già di questa misura. Noi liguri invece impieghiamo più tempo per raggiungere Milano Linate quando le autostrade lo permettono. Ma sappiamo bene che la viabilità in Liguria è un disastro da anni".

"Il Consiglio Comunale di Genova ha chiesto all'unanimità la continuità territoriale, riconoscendola come una necessità urgente - ricorda il senatore -. Chiederò il voto sulla mia proposta in Senato e chiederò che tutti si esprimano. Se il Governo riuscirà nel frattempo a garantire più concorrenza e voli più economici, ne sarò il primo sostenitore. Altrimenti saranno i genovesi a giudicare chi ha difeso davvero il loro diritto a muoversi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA