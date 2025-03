Aeroporto Genova, Bucci 'ora il rilancio, sogno volo New York'

Il presidente di Regione Liguria, Marco Bucci, è intervenuto questa mattina all'inaugurazione della nuova ala Est dell'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova, un'occasione anche per fare il punto sullo stato attuale dello scalo e sulle prospettive di sviluppo. "Una nuova ala molto bella, perché l'aeroporto deve essere rilanciato - ha detto Bucci - si andrà a fare la gara e ci aspettiamo partecipazione e il raggiungimento di obiettivi che sono stati messi sul tavolo qualche anno fa. Abbiamo tantissimi abboccamenti da parte di privati interessati che dovranno passare dalla gara pubblica, come deve essere fatto. Mi auguro che ci sia grande partecipazione e che ci sia interesse per l'aeroporto che ha potenzialità enormi di crescita e può servire alla città e alla regione".

Sul riconoscimento della continuità territoriale, il regime che prevede tariffe aeree agevolate per garantire i collegamenti con le aree più periferiche del Paese, Bucci ha parlato di "fattori positivi e negativi" e della necessità di un confronto approfondito. "Serve un tavolo di discussione", ha affermato.

Riguardo alla riduzione delle tasse aeroportuali per attrarre nuovi vettori, il presidente ha ampliato il discorso: "Le compagnie hanno un costo che è fatto da costo reale e tasse, a loro interessa la spesa totale. Se vogliamo attrarre nuove compagnie, bisogna abbassarla".

"Ho sempre sognato un volo Genova - New York - ha concluso Bucci - prima o poi succederà, ne sono convinto. Sarò uno dei primi a viaggiarci".



