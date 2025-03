Turismo delle radici, al Mei convegno multidisciplinare

Convegno, oggi al Mei, su 'Emigrazione: dalla Liguria al mondo', organizzato da Italea Liguria in collaborazione con la Fondazione Casa America ETS e con il patrocinio di Regione Liguria, Comune di Genova e Associazione Liguri nel Mondo. L'evento ha offerto una visione approfondita e multidisciplinare del fenomeno migratorio ligure, intrecciando la grande storia con le vicende personali di migliaia di emigranti.

L'emigrazione dalla Liguria, tra le prime in Italia, ha avuto caratteristiche uniche che si sono evolute nel tempo a seconda dei mezzi di trasporto e delle epoche storiche. Il convegno ha esplorato queste peculiarità, analizzando i diversi flussi migratori, le destinazioni e il ruolo cruciale della navigazione. Un focus particolare è stato dedicato alle comunità liguri all'estero, alla trasmissione delle tradizioni e al legame ancora vivo con la terra d'origine. Dopo i saluti istituzionali di Luca Lombardi (assessore al Turismo di Regione Liguria) in collegamento, Matteo Campora (consigliere regionale), Marina Gabrieli (coordinatrice Progetto Turismo delle Radici - Maeci) in collegamento, Mario Menini (presidente Associazione Liguri nel Mondo), Fabio Capocaccia (presidente Cisei), Andrea Pedemonte (referente Italea Liguria e presidente Sonio Liguria ETS) e Mariangela Dalfovo (coordinatrice regionale Pnrr Turismo delle Radici Liguria e Toscana), il convegno è entrato nel vivo con interventi di esperti che hanno esplorato i diversi aspetti della diaspora ligure.

Tra i contributi più significativi della mattinata, Roberto Speciale della Fondazione Casa America ETS ha approfondito l'originalità dell'emigrazione ligure nelle Americhe, mentre Paolo Giardelli, antropologo culturale, ha analizzato le memorie degli emigranti e il loro legame con la terra d'origine. La giornata di studi ha evidenziato l'importanza del turismo delle radici, un fenomeno che sta prendendo sempre più piede grazie a iniziative come Italea Liguria, che nel 2024 ha promosso numerosi pacchetti turistici per permettere ai discendenti degli emigrati liguri di riscoprire le proprie origini. "L'emigrazione ligure ha lasciato un segno profondo nel mondo - ha detto Paolo Masini, presidente della fondazione Mei -: costruendo legami culturali, sociali ed economici che ancora oggi arricchiscono i Paesi di destinazione e la stessa Liguria.

Questo convegno, realizzato grazie a Italea Liguria che ringrazio, è un'occasione preziosa per riscoprire storie straordinarie di sacrificio e successo, ma anche per riflettere sulle nuove dinamiche della mobilità italiana. Il Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana è il luogo ideale per raccontare questo passato e guardare con consapevolezza al futuro".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA