Sampdoria, Semplici 'nessun volo pindarico'

Chiede equilibrio il tecnico della Sampdoria Leonardo Semplici in vista della sfida domani pomeriggio a Reggio Emilia in uno scontro salvezza per uscire dalla zona play out. Il terzo mister di questa stagione molto travagliata chiarisce alcuni punti: "Sono stato chiamato per aiutare la squadra a conquistare l'obiettivo minimo che è la permanenza nella categoria. Ho sempre mandato un messaggio che è quello di risalire, senza parlare di obiettivi diversi perché è inutile fare voli pindarici e non ho mai illuso nessuno perché la classifica è quella", spiega il mister. Dunque un passo alla volta cercando di dare continuità a risultati : "Con due partite vinte sembravano da play off mentre adesso dopo due pareggi invece siamo tornati da play out. Da parte mia ci deve essere l'equilibrio affinché i ragazzi capiscano l'importanza delle singole partite", aggiunge Semplici che proporrà in attacco nuovamente Niang e Coda mentre a centrocampo conferma per Ricci e Meulensteen: "Stiamo lavorando per uscire da questa situazione e c'è grande compattezza. Domani abbiamo una partita importantissima e ci siamo preparati bene per affrontarla nei migliori dei modi. Voglio una squadra con grande personalità visto che affronteremo una formazione con valori importanti", conclude Semplici.



