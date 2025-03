Maltempo Toscana, dalla Spezia unità sommozzatori nel pisano

Nella tarda mattinata di ieri il Centro operativo nazionale dei Vigili del Fuoco ha richiesto al Comando dei Vigili del fuoco di La Spezia l'invio di personale in supporto ai Comandi di Livorno e Pisa La mobilitazione è stata avviata per assolvere alle numerose richieste di soccorso giunte ai Comandi a causa delle forti piogge che imperversano sul territorio toscano dalla nottata scorsa e che hanno provocato numerosi allagamenti.

Dal Comando della Spezia sono partite 3 unità della specialità Sommozzatori per raggiungere le zone di Livorno mentre altre 9 unità in assetto di Soccorso Acquatico si sono dirette nella provincia di Pisa ed attualmente stanno operando tra Pontedera e Ponsacco.



