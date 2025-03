Nuovamente in ginocchio il fragile entroterra del Tigullio. La notte scorsa a causa delle consistenti piogge il terreno ha ceduto in vari punti dei comuni di Orero, San Colombano Certenoli e Coreglia Ligure. In particolare chiusa la strada in frazione di Soglio che raggiunge i nuclei di case di Casareggio e Costa, difficoltà di transito anche a Pian Casarile, Manai, Valle Fredda questi ultimi in comune di San Colombano



