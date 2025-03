Lapadula flop dal dischetto, per lo Spezia un punto a Cesena

Pareggio con rimpianto per lo Spezia, che torna con un punto dalla trasferta di Cesena. Nel secondo tempo Gianluca Lapadula, l'acquisto di gennaio che doveva portare i gol per la rincorsa al Pisa, calcia male un rigore che si era procurato poco prima e spreca la migliore occasione di tutta la partita. Con una vittoria i liguri avrebbero potuto superare, quantomeno temporaneamente, i toscani al secondo posto. Senza Salvatore Esposito infortunato, la squadra di D'Angelo era andata vicina al gol già al 23' con un colpo di testa di Reca finito sulla traversa. Il Cesena si era visto annullare un gol al 54' per un fallo di Shpendi sullo stesso Reca prima del tap in in area di Calò. Dopo il penalty mancato al 60' e la girandola dei cambi, nel finale sono i padroni di casa ad avere due grandi occasioni con Ciofi (85') e Russo (92') che da buona posizione mancano la porta.



