Incendio in Alta Val di Vara, denunciato presunto piromane

I Carabinieri forestali di Varese Ligure hanno denunciato il presunto responsabile dell'incendio doloso che la sera di sabato 8 marzo era divampato in località Codivara. I militari avevano, nelle ore seguenti il rogo, sequestrato un accendino presumibilmente usato per appiccare volontariamente il fuoco e, in seguito, raccolto alcune testimonianze arrivando ad identificare un abitante della zona. L'incendio, che ha distrutto 19 ettari di bosco e pascoli, aveva raggiunto i 200 metri di lunghezza al fronte nell'area tra il Monte Zatta e la località Castello di Novasina.



