I giovani al Teatro della Gioventù di Genova

E' stata presentata al Carlo Felice questa mattina la prossima programmazione artistica prevista al Teatro della Gioventù che, come è noto, è destinato dall'Ente lirico a una produzione dai giovani per i giovani.

Venerdì 21 marzo (ore 20) i Solisti dell'Accademia di alto perfezionamento del Teatro (diretta da Francesco Meli con il coordinamento di Serena Gamberoni) metteranno in scena "Un avvertimento ai gelosi", farsa musicale in un atto di Manuel García su libretto di Giuseppe Maria Foppa. La regia, le scene e i costumi sono affidati a Jochen Schönleber, con i costumi di Olesja Maurer. Nel cast figurano: Junxuan Ding, Sona Gogyan e Martina Saviano (Sandrina), Willingerd Giménez (Berto), Samuele Di Leo e Yiyan Gong (Il Conte di Ripaverde), Ernesto de Nittis (Don Fabio), Eleonora Marras e Giada Venturini (Ernesta), Timóteo Bene Júnior e Davide Zaccherini (Menico). Al pianoforte si alterneranno Carolina Benedettini, Umberto Musso e Mattia Torriglia. Lo spettacolo verrà replicato domenica 23 (ore 16), mercoledì 26 (ore 11) e domenica 30 marzo (ore 16). Mercoledì 26 marzo (ore 20) sarà invece in scena sempre al Teatro della Gioventù "Un piccolo flauto magico", parodia mozartiana da camera scritta, musicata ed arrangiata da Luigi Maio, regista e musicattore. Al pianoforte, Enrico Grillotti. In collaborazione con Associazione Carlo Felice Young APS. Lo spettacolo prende le mosse da alcuni aneddoti circa la prima rappresentazione del Flauto magico di Mozart sulle esilaranti improvvisazioni dell'attore Ludwig Giesecke e sulla sua rivalità con il librettista Emanuel Schikaneder. Infine le conferenze illustrative relative al cartellone lirico. La prossima opera sarà "Die Liebe der Danae" di Richard Strauss, in scena dal 6 aprile al Carlo Felice. Giovedì prossimo, nell'Auditorium Montale, sarà lo storico dell'arte Giacomo Montanari, in collaborazione con l'Associazione "Carlo Felice Young" a parlare di "Danae nell'arte: dal mito al moderno", mentre martedì 25 alle 18 gli studenti del liceo classico Doria proporranno una rielaborazione del mito classico di Danae.



