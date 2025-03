Donna morta a Genova, oggi lutto cittadino

Lutto cittadino oggi proclamato dal Comune di Genova per la morte di Francesca Testino, la donna deceduta per il crollo di una palma mercoledì scorso a Genova. Anche la Regione Liguria aderisce al lutto cittadino. Alle 14.23 ci sarà un minuto di silenzio per ricordare la ex dipendente regionale.

"A nome della Regione Liguria - ha detto il governatore ligure Marco Bucci -, in questa giornata di dolore rinnovo il profondo cordoglio per la scomparsa di Francesca Testino, e mi unisco al dolore dei suoi familiari, amici e colleghi".



