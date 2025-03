UniGe, 'Liguria fa da traino' alla blueconomy

Se la Blue Economy è fondamentale per il paese, conta più del 10% del Pil, 180 miliardi di valore aggiunto, più di 230mila imprese e oltre un milione di occupati, è la Liguria a fare da traino con il primato come percentuale di aziende, più di 60 mila occupati e una produzione superiore ai 5 miliardi. Sono queste le ragioni che hanno spinto Università di Genova, che al momento ha attivi 14 progetti europei di ricerca, 71 progetti internazionali e due progetti Pnrr in questo comparto ad affidare la Lectio Magistralis che ha inaugurato l'anno accademico a Mario Zanetti, amministratore delegato di Costa Crociere, che ha fatto il punto su questo settore strategico per la nostra economia. "L'Università di Genova è un'eccellenza a Genova, che può essere legittimamente la capitale della Blue Economy - ha spiegato a margine Zanetti - e quindi università, città, istituzioni, hanno una grande opportunità di lavorare insieme per costruire valore e rendere ancor più centrale il ruolo della nostra città in un segmento centrale dell'economia italiana. È importante parlare di questo tema, non si parla ancora abbastanza di mare in Italia, e c'è l'opportunità di parlare delle professioni del mare, dei percorsi di studi che il mare offre, dell'opportunità di lavorare tutti insieme per costruire percorsi, costruire centralità e attraverso la centralità poi tutto il resto arriva di conseguenza. Già oggi l'Università di Genova rappresenta un bacino fondamentale per trovare nuove professionalità. Noi abbiamo in Costa Crociere oltre 300 colleghi che si sono laureati a Genova, che lavorano in Italia e nel mondo, per cui i numeri, la potenzialità e le opportunità per la nostra città e per le imprese della nostra città ci sono e sono sicuro che l'università continuerà a offrire talenti in modo importante".





