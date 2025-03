Uccisa da palma: la pianta è caduta in 2-3 secondi

Gli investigatori della polizia locale hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza del Comune di Genova che hanno ripreso il momento in cui la palma è crollata uccidendo Francesca Testino.

La donna, 57 anni, è morta mercoledì in piazza Paolo Da Novi, in pieno centro a Genova dopo essere stata colpita. Secondo quanto emerge, la pianta è caduta in due, al massimo tre secondi, senza dare il tempo alla donna di accorgersi di nulla. Quelle immagini serviranno anche per capire perché l'arbusto sia crollato. Oggi il pubblico ministero Fabrizio Givri, che indaga per omicidio colposo a carico di ignoti, ha delegato anche i carabinieri forestali per portare avanti l'inchiesta. I militari dovranno acquisire tutta la documentazione relativa alle segnalazioni ufficiali arrivate al Comune e all'Aster, l'azienda municipalizzata che si occupa del verde pubblico, e i tempi di intervento e di monitoraggio. Nelle prossime ore verrà nominato un consulente tecnico, con ogni probabilità un botanico, per capire cosa abbia causato la tragedia.

Secondo diversi residenti, commercianti e anche Anna Palmieri, presidente del municipio Medio Levante, quella palma era stata segnalata numerose volte. Aster, in una nota ha spiegato che la pianta era sottoposta a "un attento monitoraggio attraverso gli strumenti disponibili per valutare eventuali segnali di cedimento". L'ultimo rilevamento "era avvenuto il 20 settembre 2024 e non aveva manifestato alcun indice di pericolo" sempre nella nota diramata dall'azienda.



