RearmEurope, Caritas-Fondazione Auxilium no a spesa militare

Y7L La Caritas diocesana e la Fondazione Auxilium di Genova hanno lanciato oggi un appello alla pace in Europa e contro l'aumento delle spese militari. "Di fronte al dramma dell'Ucraina - si legge nel testo - avremmo sognato un'Europa protagonista di negoziati costanti e instancabili e invece l'abbiamo vista timida su questo fronte e adesso costretta ad una rincorsa in cui si pensa che il riarmo possa essere una scorciatoia per recuperare i punti persi".

"L'Europa - aggiungono le due associazioni ecclesiali genovesi - deve assumere il coraggio di un protagonismo negoziale e diplomatico che sia la plastica traduzione del sogno e desiderio di pace di chi ha fatto nascere l'Unione, il sogno di quei padri fondatori che, avendo sperimentato il dramma della guerra, erano consapevoli che la guerra è la disgrazia più grande di cui l'uomo è capace".

"Quello che ci lascia perplessi e ci spinge a chiedere uno sforzo di riflessione e ripensamento è l'investimento di somme di denaro enormi per un riarmo dei paesi dell'Unione che metterebbe al centro della politica europea la spesa militare".

I responsabili di Caritas e Fondazione Auxilium sostengono inoltre: "non vogliamo che a unirci sia l'idea di una resistenza militare ad un nemico, ma casomai il sogno di un protagonismo internazionale in cui la pace, la democrazia, il benessere e l'attenzione alle persone e agli ultimi, la capacità di convivere nelle differenze siano le caratteristiche di un modello di organizzazione sociale capace di generare attrattiva in tutti gli altri paesi.". Il testo completo dell'appello è stato pubblicato sui rispettivi siti web.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA