Presidente Genoa, col Lecce tre punti sarebbero eccezionali

"E' difficile non pensare alla partita di questa sera. Per me il Lecce è stata la prima partita che ho visto come azionista del Genoa. Ricordo che fu una gara molto difficile in trasferta. Spero che oggi riusciremo a fare bene e penso che tre punti sarebbero eccezionali".

Lo ha dichiarato Dan Sucu, presidente e azionista di maggioranza del Genoa che questa sera seguirà dal vivo l'anticipo tra il suo Grifone e il Lecce. Sucu ha preso parte in mattinata alla presentazione del rinnovo del contratto di sponsorizzazione da parte di "Pulsee Luce e Gas" che anche per la prossima stagione sarà 'main sponsor' di maglia del club genovese.

All'evento oltre a tutti i vertici dirigenziali, dall'ad Blazquez al dg Ricciardella, hanno preso parte anche i giocatori Vitinha, Messias e Thorsby che seguiranno la sfida dalla tribuna in quanto infortunati.

"Diciamo che ogni partita per noi è un possibile match point da adesso fino alla fine. Però dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo, sappiamo che dobbiamo raggiungere i 40 punti come abbiamo detto da inizio stagione. Non li abbiamo ancora raggiunti per questo bisogna continuare-ha detto Thorsby-, dopo un inizio difficile ci siamo ripresi bene soprattutto negli scontri diretti e questa sera ne avremo un altro e sarà l'occasione per salire ancora in classifica".



