Morto dopo morso zecca: legale, data terapia sbagliata

Lorenzo Bertocchi, il ragazzino di 13 anni morto a Genova con ogni probabilità per il morso di una zecca, "è stato sottoposto a una terapia sbagliata e adesso vogliamo sapere chi ha sbagliato". Così Serafino Di Loreto, l'avvocato della famiglia del ragazzino originario della provincia di Brescia il cui calvario è iniziato nel 2023. Oggi è stata eseguita l'autopsia da parte del medico legale Francesco Ventura. "E' emerso che aveva fegato e milza ingrossati e il cuore di un anziano. Sono stati prelevati anche i tessuti e si aspettano i risultati" continua il legale. Il calvario dell'adolescente, campione provinciale di lancio del peso, è iniziato ad agosto 2023 quando fu morso da una zecca e portato subito all'ospedale di Brescia dopo l'insorgere di un rush cutaneo e l'ingrossamento di linfonodi. "I genitori hanno subito detto che era stato morso da una zecca, ma lo hanno dimesso subito. Dopo una settimana i linfonodi si sono ingrossati ancora e gli è stato fatto anche il test per la malattia di Lyme ed era risultato leggermente positivo. Ma gli hanno diagnosticato una artrite reumatoide e dato il cortisone. Poi tutti gli altri ospedali si sono adeguati all'iniziale diagnosi".

Da quel momento è iniziato un periodo difficile con momenti in cui stava meglio ed altri in cui peggiorava, passando da ospedale in ospedale. Fino all'ultimo ricovero al Niguarda di Milano in terapia intensiva per una grave pericardite e poi il trasferimento al Gaslini in elicottero quando però le condizioni erano disperate. I carabinieri, su delega della pm Daniela Pischetola, stanno acquisendo le cartelle cliniche di tutti gli ospedali. Il fascicolo, con ogni probabilità passerà da Genova a Brescia.



