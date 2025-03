Malinovskyi crea e Miretti segna, il Genoa batte il Lecce 2-1

Il Genoa batte il Lecce 2-1 nel primo anticipo della 29/a giornata grazie ad una doppietta di Miretti nel primo tempo alla quale risponde su rigore Krstovic nella ripresa. Un successo fondamentale nella corsa salvezza del Grifone, traguardo ormai ad un passo mentre i giallorossi incassano la quarta sconfitta consecutiva e rimangono nelle zone calde.Vieira, con 11 assenti, si affida dal primo minuto al rientrante Malinovskyi (titolare a sei mesi dall'infortunio di Venezia), Giampaolo con Krstovic prima punta e moduli speculari per i due tecnici, 4-2-3-1. Al 16' Malinovskyi serve in area Miretti che gira in rovesciata battendo Falcone per il vantaggio dei padroni di casa. Il Genoa in pieno recupero trova il gol del raddoppio ancora sull'asse Malinovksyi-Miretti. Il centrocampista ucraino al limite invece di tirare pesca in mezzo Miretti che si gira bene liberandosi del marcatore e batte con il mancino ancora Falcone. Nella ripresa, al 20', la possibile svolta: intervento del Var che richiama Maresca al monitor per un tocco di mano in area di Matturro. L'arbitro assegna il rigore che Krstovic batte segnando e riaprendo la gara. Il Lecce però fatica a rendersi pericoloso e nel finale il Grifone controlla conquistando così una vittoria fondamentale nella corsa salvezza.



