Madre diplomatica rapì figlia, gip ordina indagine per sequestro

L'ex console dell'Ecuador a Genova, Martha Lorena Fierro Baquero, accusata di avere lasciato nel 2021 l'Italia portando con sé la figlia di sei anni, deve essere indagata anche per sequestro di persona. E' quanto deciso dal giudice per le indagini preliminari Giorgio Morando che ha accolto quanto sostenuto dal padre della bambina, lo scacchista Roberto Mogranzini (assistito dagli avvocati Maurizio e Guido Mascia). Il giudice ha disposto anche l'imputazione coatta per l'accusa di sottrazione internazionale di minore.

Nel provvedimento il gip ha anche richiamato il caso di Giulio Regeni in merito alla difficoltà di notificare gli atti alla persona indagata per la mancanza di collaborazione dell'autorità straniera.

"Dopo questa decisione - il commento di Mogranzini - spero ci sia una svolta perché sono passati quattro anni e ho perso i contatti con mia figlia. Mi auguro anche che con il cambio di governo in Ecuador e questo provvedimento si vada spediti e che il governo italiano mi riporti mia figlia. Perché è all'estero, la madre non ha più la potestà genitoriale, ha sequestrato mia figlia e c'è una minore abbandonata a se stessa".

Per il giudice "emergono seri indizi del fatto che ľindagata non abbia favorito, per cosi dire, le notifiche nei suoi confronti e che, più in generale, abbia effettiva conoscenza del procedimento penale a suo carico, relativo alla sottrazione di minore" in virtù "dell'aspetto mediatico della vicenda, finita sui giornali, viste le peculiarità soggettive delle parti coinvolte, ed in particolare di Fierro Baquero, diplomatica ecuadoriana, ex console dell'Ecuador in Italia, pure intervistata sui fatti attinenti alla sua situazione familiare".

Le indagini erano partite dopo la denuncia del padre. La coppia era separata con affidamento congiunto. Nel 2023 il Tribunale per i minori aveva revocato la potestà genitoriale alla madre.



