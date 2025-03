Genoa, prosegue il matrimonio con lo sponsor di maglia Pulsee

Rinnovata per un'altra stagione la sponsorizzazione da parte di "Pulsee Luce e Gas", società del gruppo svizzero Axpo, con il Genoa. L'azienda che ha la sede proprio nella capoluogo ligure già da due campionati è lo sponsor principale del club più antico d'Italia. Ad annunciarlo i vertici del gruppo svizzero e quelli del Genoa a partire dal presidente Dan Sucu, dall'ad Andres Blazquez e dal dg Flavio Ricciardella, mentre per Axpo Italia e Pulsee erano presenti Simone Demarchi, ad di Axpo Italia e presidente di Pulsee Luce e Gas ed Alicia Lubrani, Ad di Pulsee Luce e Gas e cmo di Axpo Italia. Presenti anche i giocatori Thorsby, Messias e Vitinha.

"La nostra volontà è quella di affermare il legame con il territorio- ha spiegato Demarchi- e visto che siamo nati proprio a Genova 25 anni fa aver ottenuto ottimi risultati in due anni è importante".

"Senza sponsor lo spettacolo del calcio sarebbe più povero e meno interessante - ha aggiunto Dan Sucu, presidente e azionista di maggioranza del Genoa-. Ringraziamo Pulsee e tutti gli altri nostri sponsor perché in questi anni di affari ho capito che da soli non si fa niente, conta essere una squadra".

Nata come una divisione di Axpo, società elvetica che produce e vende energia in oltre 30 paesi, Pulsee da ottobre del 2024 è diventata una azienda autonoma con 300 dipendenti, 200 dei quali nella sede di Genova e gli altri a Milano e Roma.

Nell'ultimo anno ha fatto segnare una crescita dell'87% con l'obiettivo di guadagnare nei prossimi tre anni un ulteriore 65% di clienti partendo da una base attuale di 200 mila. "Puntiamo a entrare nella top ten degli operatori in Italia - ha sottolineato Alicia Lubrani- e l'accordo con il Genoa è stato semplicissimo perché siamo e stiamo crescendo insieme. Qui abbiamo il quartier generale e le nostre radici sono molto robuste, inoltre il calcio è una piattaforma interessante per condividere i nostri valori. In questi due anni abbiamo fatto delle campagne sul razzismo negli stadi e sui diritti umani, valori che vanno oltre il business".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA