Asef assume tre operatori, bandita selezione evidenza pubblica

Asef Srl cerca operatori funebri.

L'azienda di onoranze e trasporti funebri, partecipata al 100% dal Comune di Genova, ha bandito oggi una selezione ad evidenza pubblica per l'assunzione di tre nuovi dipendenti, soggetti professionali destinati al settore operativo. Il bando è stato pubblicato sul sito aziendale www.asef.it, nella sezione concorsi. Al termine della selezione sarà stilata una graduatoria che avrà una validità di tre anni e da cui l'azienda potrà attingere per ulteriori assunzioni. I termini dell'iscrizione scadranno il prossimo 6 aprile. Entro quella data i candidati dovranno compilare la domanda, reperibile sempre sul sito di www.asef.it, ed inviarla esclusivamente per via telematica. Alla domanda dovranno essere allegati un curriculum vitae aggiornato ed una copia leggibile della patente di guida. Infatti all'operatore funebre, tra le altre mansioni, sarà richiesta anche quella della guida di furgoni, autofunebri e mezzi aziendali in genere. Per potersi iscrivere occorre essere titolare della patente di guida di categoria "B" e del diploma di scuola media inferiore.

"Invitiamo i candidati a leggere attentamente il bando in ogni sua parte - esordiscono Maurizio Barabino, amministratore unico di Asef e Franco Rossetti, dirigente amministrativo e gestionale della società-. I requisiti richiesti, il corretto invio della domanda e la trasmissione degli allegati sono cruciali per poter essere ammessi alla selezione". Una volta elaborate le domande, sarà inviata via mail una risposta di avvenuta accettazione, che sarà recapitata entro l'11 aprile. A ciascun candidato sarà assegnato un codice univoco identificativo individuale che resterà invariato fino alla fine della procedura e utilizzato per le convocazioni. Sarà quindi pubblicato il calendario delle prove.



