Una mostra celebra i 150 anni dalla nascita di Mario Calvino

E' stata inaugurata, stamani, nella sede del Centro di ricerca orticoltura e florovivaismo (Crea) di corso Inglesi, a Sanremo, la mostra "Mario Calvino: il pioniere del progresso agrario" dedicata al rinomato agronomo e padre dello scrittore Italo Calvino. L'evento, in apertura del Festival dei fiori di Sanremo, che culminerà domenica prossima con il tradizionale Corso Fiorito, è stato organizzato per i 150 anni dalla nascita di Mario Calvino e i cento anni dall'istituzione della stazione sperimentale di Floricoltura.

L'esposizione è composta da quindici pannelli esplicativi e da diverse testimonianze storiche.

"Celebriamo due anniversari per noi molto importanti - ha affermato la responsabile del Crea Sanremo, Barbara Ruffoni -.

La mostra vuole raccontare la vita di Mario Calvino, con un occhio verso la parte botanica e agronomica, quindi a tutte le innovazioni che lui ha apportato nel settore e, in particolare, allo sviluppo della floricoltura industriale". Come possiamo ricordare Mario Calvino? "Come un agronomo molto interessato alla crescita della propria terra. Nato a Sanremo, ha viaggiato in Messico e a Cuba ed ha diretto delle stazioni sperimentali oltremare. E' poi venuto qui, nel 1925, dove ha fondato questa stazione sperimentale. In quel momento c'erano delle innovazioni molto forti e c'era un fermento verso la floricoltura, la quale stava soppiantando le coltivazioni di limoni che avevamo in precedenza".



