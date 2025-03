Uccisa da crollo palma, faro pm su denunce e tempi manutenzione

La procura di Genova punta il faro sulle tempistiche tra segnalazioni ufficiali arrivate in Comune e negli uffici di Aster (la municipalizzata che si occupa anche del verde pubblico) e i tempi e modalità di intervento. E' quello su cui si stanno concentrando gli investigatori, coordinati dal pm Fabrizio Givri, per fare luce sulla morte di Francesca Testino, l'impiegata di 57 anni morta ieri dopo essere stata schiacciata da una palma crollata in strada nel quartiere Foce, in centro città. Secondo diversi residenti, commercianti e anche Anna Palmieri, presidente del municipio Medio Levante, quella palma era stata segnalata numerose volte. Aster, in una nota ha spiegato che la pianta era sottoposta a "un attento monitoraggio attraverso gli strumenti disponibili per valutare eventuali segnali di cedimento". L'ultimo rilevamento "era avvenuto il 20 settembre 2024 e non aveva manifestato alcun indice di pericolo" sempre nella nota diramata ieri dall'azienda. Il pm ha disposto l'autopsia e nelle prossime ore nominerà anche un esperto per capire come mai la palma sia crollata e, soprattutto, se quel cedimento potesse essere evitato visto che il fusto era inclinato e le radici già in parte scoperte e viste anche le tante segnalazioni.



