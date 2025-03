Tenore infortunato durante le prove del Falstaff al Carlo Felice

La Slc Cgil ha diffuso un comunicato per sollecitare una maggiore attenzione sul problema della sicurezza al Carlo Felice. Si è appreso solo oggi che durante le prove del "Falstaff" (l'opera verdiana attualmente in scena) il tenore Cristiano Olivieri, componente del cast, si è infortunato seriamente alle costole in una botola prevista dalla regia e poi eliminata dopo l'incidente ed è stato ricoverato all'Ospedale Galliera. "Nell'inviare i migliori auguri di pronta guarigione all'artista infortunato e in attesa di conoscere cosa sia accaduto - si legge nel comunicato del sindacato - Slc non può che prendere atto di una problematica legata alla sicurezza non nuova al Teatro. E' di pochi giorni fa infatti un infortunio sul lavoro ai danni di un attrezzista." "Le maestranze del Teatro devono poter lavorare in sicurezza - sottolinea Sonia Montaldo Segretaria Slc Cgil Genova - è evidente che se questi problemi si susseguono il problema legato alla sicurezza è reale e come tale va affrontato con determinazione". "La denuncia dei problemi legati alla sicurezza - continua il comunicato - non è nuova da parte di Slc che più volte ha sollecitato il Teatro ad adeguare gli organici affinchè tutte le lavorazioni siano effettuate nel rispetto dei diritti dei lavoratori".



