Sabato lutto a Genova per donna uccisa dal crollo di una palma

"Stante il grande coinvolgimento emotivo e il grande cordoglio che la tragica vicenda ha generato, ho deciso che sabato 15 marzo sarà una giornata di lutto cittadino, con disposizioni che daremo più avanti e che porteranno tutte le persone a unirsi in un momento di compartecipazione di questo terribile dolore". Lo ha detto il vicesindaco reggente di Genova Pietro Piciocchi, questa mattina, a margine di un evento a Genova, dopo la morte di Francesca Testino, rimasta uccisa ieri per il crollo di una palma in piazza Paolo da Novi, nel quartiere della Foce.



