Rapina in tabaccheria a Sanremo, due arrestati in Francia

Due pluripregiudicati di 26 e 31 anni accusati di aver rapinato una tabaccheria a Sanremo in corso Mazzini sottraendo diverse stecche di sigarette, per poi scappare a bordo di un'auto, sono stati inseguiti dagli agenti della polizia di frontiera di Ventimiglia e arrestati in Francia nei pressi dell'area di servizio de La Turbie sopra il Principato di Monaco.

L'allarme è scattato quando la titolare della rivendita accorgendosi del furto è corsa fuori per inseguirli riuscendo a prendere il numero di targa dell'auto dei fuggitivi, già oggetto di ricerche in Italia da parte della forze dell'ordine, perché avvistata in occasione di analoghi colpi messi a segno a febbraio in alcune aree di servizio della zona, in particolare presso l'autogrill di Bordighera Nord e Bordighera Sud, dove vennero rubate numerose stecche di sigarette.

L'auto dei fuggitivi è stata individuata dalla polizia mentre stava attraversando la barriera autostradale di Ventimiglia in direzione Francia, a quel punto è scattato l'inseguimento da parte delle polizie di frontiera italiana e francese che sono riuscite a fermarla a oltre dieci chilometri dalla frontiera di Ventimiglia con sul sedile posteriore ancora la refurtiva. I due uomini sono risultati pregiudicati in Francia per i reati di oltraggio, violenza, violenza sessuale, furto, guida con patente sospesa per alcol e uso illecito di sostanze stupefacenti.





