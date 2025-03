Omicidio Nada Cella, la madre di Soracco esce dal processo

Marisa Bacchioni, la madre del commercialista Marco Soracco nel cui studio a Chiavari (Genova) venne uccisa la segretaria Nada Cella il 6 maggio 1996, esce dal processo.

Lo ha deciso la Corte d'assise accogliendo la richiesta dell'avvocato Andrea Vernazza, legale della anziana donna. Il presidente Massimo Cusatti ha dichiarato "non doversi procedere per incapacità irreversibile".

Il processo per l'omicidio prosegue dunque per l'imputata principale, Anna Lucia Cecere, l'ex insegnante accusata di essere l'assassina materiale, e per Soracco accusato di favoreggiamento perché l'avrebbe coperta. La madre di Soracco era anche lei accusata di favoreggiamento per la sua presenza sulla scena dopo il delitto e per avere tra l'altro pulito il sangue della vittima sulle scale del palazzo priva dell'arrivo degli investigatori.

