Nautica, progetto nazionale per trovare ormeggio via telefonino

Da oggi nei porti turistici italiani sarà più facile trovare un ormeggio con un tocco sul telefonino. Assonautica italiana ha siglato un protocollo d'intesa con la startup Ulisses, che ha sviluppato un sistema innovativo di 'gestione marittima' grazie al quale nei porti attrezzati i diportisti potranno prenotare e pagare il posto barca dal proprio smartphone oltre a gestire tutte le pratiche e la documentazione necessaria in forma digitale.

"ll miglioramento dei servizi portuali passa anche attraverso la digitalizzazione del settore e l'innalzamento degli standard tecnologici", commenta il presidente di Assonautica Italiana Giovanni Acampora. "Crediamo che l'aver agevolato l'accesso ai servizi da parte dell'utente attraverso Ulisses contribuirà significativamente allo sviluppo sostenibile del turismo nautico - aggiunge - e l'implementazione di questo sistema consentirà inoltre un tracciamento accurato dei flussi turistici, un parametro importante per capire l'andamento del settore".

Per il fondatore e ceo di Ulisses Mattia Tartaglia "grazie alla collaborazione sarà possibile offrire ai diportisti un'esperienza più semplice ed efficiente, mentre i porti turistici potranno beneficiare di una gestione più intelligente e organizzata".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA