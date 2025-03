Le lampare si preparano per la pesca delle acciughe

Come ogni anno alla fine di marzo partirà la campagna di pesca all'acciuga che vedrà Sestri Levante (Genova) capitale del nord Italia per lo sbarco della regina del pesce azzurro. Attualmente in Liguria ci sono solo due lampare in armamento, "Aquila Pescatrice" e "Trinità", entrambe di stanza a Genova, la prossima settimana si preparerà la "Lupa" di Sestri Levante ed a seguire sempre nella Bimare la "Michelangelo" e le due lampare della Spezia, il "Savonarola" e il "Salvatore Padre"', che sono iscritte all Associazione Pescatori Professionisti di Sestri Levante. Al di là del romanticismo per le luci che si notano di notte all'orizzonte, per i prossimi sei-sette mesi i problemi della categoria sono molteplici sia per le normative europee in materia di dotazioni di bordo, e della tracciabilità delle acciughe, che per il caro gasolio che incide sia per i pescatori che per i grossisti.

Non mancano, anche quest' anno, le proteste degli ambientalisti sull'anticipo della pesca alla lampara che sostengono sia dannosa all'ecosistema marino del Mar Ligure per via della taglia piccola delle acciughe in primavera che non consente di valorizzazione il prodotto. Di qui prezzi stracciati e ogni notte l'aumento dello sforzo di pesca per puntare più sulla quantità che sulla qualità del pescato. Nel porticciolo sestrese, per la presenza in loco dei grossisti, si concentreranno in stagione anche le lampare provenienti dalla Toscana e dal Sud Italia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA