Istat, occupati in Liguria sono 352mila uomini e 282mila donne

Sono 634 mila i lavoratori tra i 15 e i 64 anni occupati in Liguria a fine 2024 con un tasso di occupazione del 67,3%, in calo rispetto al 68,3% di dieci anni fa e all'ultimo posto nella classifica delle Regioni del Nord Italia dietro a Trentino Alto Adige al 72,7%, Valle d'Aosta al 72,1%, Emilia Romagna al 70,3%, Veneto al 70,2%, Friuli Venezia Giulia al 69,8%, Lombardia al 69,4% e Piemonte al 69%. Lo rileva l'Istat nel report sull'andamento del mercato del lavoro nelle Regioni italiane durante il quarto trimestre 2024.

Gli occupati in Liguria sono 352mila uomini e 282mila donne rispettivamente con tasso di occupazione del 74,8% e del 59,8%.

I lavoratori liguri risultano 478mila dipendenti e 156mila indipendenti. Gli occupati per settore in regione sono 7mila nell'agricoltura, 89mila nell'industria in senso stretto, 46mila nelle costruzioni, 91mila nel commercio e 401mila in altri servizi.

Il tasso di occupazione medio al Sud tra i 15 e i 64 anni è al 49,3% con un aumento di 1,1 punti mentre al Nord è al 69,7% con una crescita di 0,3 punti e al Centro è al 66,8% con un avanzamento di 0,9 punti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA