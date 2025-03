Genoa: Vieira 'emergenza infortunati ma il pubblico ci aiuterà'

Anticipo con il Lecce domani sera per un Genoa in piena emergenza infortuni. Saranno 10 i giocatori indisponibili: Bani, Vitinha, Messias, Ekuban, Cornet, Ahanor, Cuenca, Kassa, Balotelli e Thorsby.

L'uomo in più per Patrick Vieira potrà essere il pubblico di casa che dovrà trascinare la squadra. "Ci aspettiamo una partita difficile ma non dimentichiamo che in casa nelle ultime quattro sfide abbiamo conquistato dieci punti e questa è una cosa molto positiva. Di sicuro sarà una partita difficile e ricordiamo quella dell'andata quando facemmo fatica (finì 0-0, ndr). Siamo pronti ad affrontare una squadra forte ma giocheremo in casa e il nostro punto forte sarà il pubblico. Da quando sono arrivato la prima cosa che mi è piaciuta veramente è questa atmosfera che i tifosi hanno creato in casa - spiega Vieira -. Se siamo riusciti a fare bene è per i tifosi che hanno portano energia ai giocatori e con gli infortuni che abbiamo per la partita di domani abbiamo ancora più bisogno di loro".

Dopo il pareggio di Cagliari "dove abbiamo sbagliato il primo tempo ma nel secondo ho visto carattere e personalità e alla fine il pareggio è stato meritato" l'obiettivo del Genoa è avvicinarsi ancora di più alla salvezza anticipata.

"Voglio un'atmosfera che non ho ancora visto. Abbiamo veramente bisogno di questo supporto, sarà una partita difficile e importantissima per noi e mi aspetto un'atmosfera mai visto allo stadio - aggiunge il tecnico francese -. Vogliamo rimanere in serie A e servono quei punti che mancano ancora. Non dimentichiamo che abbiamo passato 233 giorni prima di vincere in casa. Vincere in A è molto difficile. I dettagli possono decidere chi vince o perde. Voglio il massimo perché siamo ancora lontani dal nostro questo obiettivo, fino che non ci arriveremo non potremo pensare ad altro".



