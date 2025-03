Domina, 28.711 lavoratori domestici in Liguria 56,3% badanti

Sono 28.711 i lavoratori domestici regolarmente assunti in Liguria nel 2023, l'89,5% sono donne, è in aumento il numero delle badanti arrivate al 56,3% del totale, in calo quello delle colf scese al 43,7%, per le loro retribuzioni le famiglie liguri spendono 274 milioni all'anno generando un valore aggiunto di circa 533 milioni. Sono i dati emersi dal sesto 'Rapporto annuale sul lavoro domestico' promosso dall'Associazione nazionale famiglie datori di lavoro domestico (Domina) senza poter valutare l'economia sommersa.

Secondo l'analisi di Domina il numero dei lavoratori domestici regolarmente assunti in Liguria subisce un calo del 7,2% rispetto al 2022, nel contempo il numero delle badanti continua a crescere, mentre quello delle colf è in continuo calo.

In merito alle aree di provenienza dei lavoratori domestici liguri il 29,6% proviene dall'America, mentre il 29,7% sono italiani. L'età media dei lavoratori registrata in Liguria è di 51,1 anni, per quanto riguarda invece le settimane lavorate, solo il 44,9% dei lavoratori dichiara di lavorare da un anno o oltre.

Genova è senza dubbio il centro principale: si concentrano il 63,9% delle colf e il 59,7% delle badanti presenti in Regione.

Anche in termini relativi, il capoluogo registra valori più alti della media per quanto riguarda le colf: 9,8 ogni 1.000 abitanti, contro una media regionale di 8,3, mentre per le badanti il picco si registra alla Spezia: 11,6 ogni 100 anziani rispetto alla media regionale di 10,4.

L'associazione evidenzia che le prospettive demografiche indicano che nel 2050 in Liguria vi saranno 206 mila anziani, il 14,8% di tutti i residenti, e 147 mila bambini tra 0 e 14 anni, valori che suggeriscono un potenziale aumento della domanda di badanti in quanto la componente anziana sarà maggioritaria rispetto a quella infantile.



