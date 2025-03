D'Angelo, Pisa già alle spalle non pensiamo alla rincorsa

"La vittoria con il Pisa è stata entusiasmante, ma dobbiamo mettercela alle spalle e pensare solo al Cesena". Lo ha detto Luca D'Angelo, tecnico dello Spezia, alla vigilia della partenza per la Romagna della sua squadra. Il successo di domenica scorsa contro i toscani, che ora distano tre punti, ha riaperto i giochi per la promozione diretta in serie A. Ma l'allenatore prova a spegnere i facili entusiasmi.

"Manca ancora tanto, nove partite da giocare. Non dobbiamo fare valutazioni sulla classifica in questo momento. Quando mancheranno 2-3 partite potremo fare un ragionamento differente.

Non pensiamo a cosa fanno le altre squadre, ma solo alla nostra strada".

Non ci sarà Salvatore Esposito, faro del centrocampo, e mancherà anche Mateju per squalifica. "Abbiamo anche fuori Degli Innocenti, ma Nagy è completamente recuperato - dice D'Angelo -.

Sappiamo che a Cesena sarà dura. A prescindere dal modulo dovremo fare una partita di grande attenzione tattica. L'aspetto motivazionale farà tanto". Seguirà la sosta nazionali con Lapadula atteso in Sudamerica dal Perù. "Si gioca la qualificazione al mondiale, se mi chiamava il Perù andavo pure io ad allenare" ha scherzato il tecnico.



