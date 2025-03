Bucci, inserire nei Lep la mobilità e il lavoro

Inserire nei livelli essenziali delle prestazioni (Lep) anche la mobilità e il lavoro in quanto "elementi essenziali della qualità di vita dei cittadini". È la richiesta del presidente della Regione Liguria Marco Bucci durante una riunione della commissione bicamerale per le Questioni regionali organizzata nella Prefettura di Genova.

"La qualità della vita deve essere garantita ai cittadini grazie anche al lavoro e alla mobilità, perché è un diritto delle persone potersi spostare e chiaramente lavorare", sottolinea Bucci ricordando nella veste di ex sindaco che "come Comune di Genova abbiamo investito molto sul trasporto pubblico, andando incontro alle persone sopra i 70 anni con l'abbonamento gratuito e agli studenti. Inoltre abbiamo lavorato molto anche sugli investimenti per quanto il lavoro sul nostro territorio, oggi però abbiamo ancora oltre 4.000 posti di lavoro scoperti.

Perciò penso che la mobilità e il lavoro debbano integrare i livelli essenziali di prestazioni, perché fanno parte della qualità della vita delle persone".



