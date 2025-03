Biblioteca Società Economica celebra centenario Ossi di Seppia

La Biblioteca della Società Economica di Chiavari celebra il centenario della pubblicazione di Ossi di Seppia di Eugenio Montale con un evento speciale intitolato "Gli 'Ossi' montaliani cent'anni dopo (1925-2025)".

L'incontro si terrà venerdì 21 marzo presso la Sala Ghio Schiffini della Biblioteca. L'iniziativa sarà aperta da Enrico Rovegno, direttore della Biblioteca della Società Economica, e vedrà la partecipazione di Francesco De Nicola, già professore di Letteratura Italiana Contemporanea presso l'Università di Genova, che guiderà una conversazione sulla poetica e l'eredità di Montale. L'evento, annuncia in una nota la Società Economica, rappresenta "un'importante occasione per riflettere sull'impatto di Ossi di Seppia, opera fondamentale della letteratura italiana del Novecento, e sulla sua attualità nel panorama culturale contemporaneo". L'evento è riservato agli studenti, tuttavia, in caso di posti disponibili, possono essere accolti anche altri partecipanti.

"Dopo un iniziale inquadramento generale sull'attività poetica di Eugenio Montale tracciato da Enrico Rovegno, in occasione del centenario della pubblicazione di Ossi di seppia - libro di esordio in versi del poeta genovese - collocherò quest'opera all'interno degli anni giovanili della biografia montaliana nel quadro sia della trasformazione della città di Genova dovuta allo sviluppo dell'attività portuale nella quale agiva con profitto il padre, sia degli studi del giovane Eugenio sino alla scoperta della poesia che, dopo la parentesi della Grande Guerra, per lui fortunatamente non drammatica, lo porterà appunto nel 1925 alla pubblicazione del suo libro d'esordio. A titolo esemplificativo, saranno lette alcune poesie che, a un secolo di distanza dalla loro prima diffusione, conservano tuttora caratteri di grande attualità espressi con originale talento poetico" spiega De Nicola. "Abbiamo pensato che il centenario degli Ossi fosse un'occasione per parlare di Montale agli studenti che quest'anno affronteranno la maturità, come supporto al loro percorso scolastico: d'altra parte la nostra Biblioteca, che ogni giorno (ora anche al sabato mattina, dalle 9 alle 13) apre le sue sale a molti giovani, ha il compito istituzionale di promuovere iniziative culturali rivolte innanzi tutto agli utenti del territorio" ha detto Enrico Rovegno, responsabile della Biblioteca della Società Economica di Chiavari.



