Arpal, allerta gialla valanghe da oggi nelle Alpi Liguri

Un'allerta gialla per il rischio di valanghe nel settore delle Alpi Liguri Sud sopra i 1.800 metri d'altitudine è stata emanata dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure (Arpal) da oggi a domani pomeriggio a seguito dell'aggiornamento odierno del bollettino neve e valanghe a cura del servizio 'Meteomont' dei carabinieri.

"La stabilità del manto nevoso è scarsa su pochi punti per i versanti da ovest a est al di sopra di 1.800 metri sopra il livello del mare, possibili valanghe di dimensioni medie - spiega il bollettino - La stabilità del manto nevoso è buona su pochi punti per i versanti nord orientali al di sotto di 1.800 metri d'altitudine, possibili valanghe di dimensioni piccole".





