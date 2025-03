Al via la gara europea per elettrificare il porto della Spezia

È iniziata la gara europea da 37 milioni per affidare il primo lotto dei lavori di realizzazione della nuova rete di distribuzione dell'energia elettrica ad alta tensione nel porto mercantile della Spezia. Lo comunica il commissario straordinario dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale Federica Montaresi definendolo "uno dei progetti più importanti e significativi, necessari per lo sviluppo del porto spezzino e per i futuri investimenti".

L'opera è progettata per soddisfare un fabbisogno di 110 megawatt necessari per consentire l'elettrificazione delle banchine e la realizzazione delle nuove grandi infrastrutture previste dal Piano regolatore portuale.

"La realizzazione di una nuova rete elettrica di alimentazione del porto rappresenta perfettamente il connubio infrastrutture-servizi che abbiamo posto alla base del nostro concetto di sviluppo del sistema portuale e che intendiamo perseguire anche sulle altre opere strategiche - spiega Montaresi - al fine di valorizzarne l'efficacia e la sostenibilità economica e ambientale".

I lavori prevedono la costruzione in località Stagnoni di una stazione elettrica per la connessione alla rete di trasmissione nazionale gestita da Terna SpA, la posa in sotterraneo di cavi elettrici per la distribuzione dell'energia in alta tensione all'interno del porto mercantile e la realizzazione di tre stazioni di trasformazione per la successiva alimentazione delle utenze finali (cold ironing e aree operative). Il termine contrattuale per ultimare tutte le opere è di 455 giorni consecutivi dalla consegna dei lavori.

Nel frattempo proseguono i lavori di realizzazione degli impianti di cold ironing a servizio dei moli del secondo e terzo bacino portuale e a servizio del molo Garibaldi, quest'ultimo alimentato in maniera indipendente con attivazione prevista già nel 2025.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA