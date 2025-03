Abi, Zanti riconfermato presidente della commissione in Liguria

Il comitato esecutivo dell'Associazione bancaria italiana (Abi) ha riconfermato alla presidenza della commissione dell'Abi Liguria per il prossimo biennio Luigi Zanti, responsabile della direzione regionale Liguria-Piemonte di Bper Banca, che sarà affiancato come vicepresidente dal direttore generale di Banca Passadore & C.

Edoardo Fantino.

La riunione d'insediamento è stata anche l'occasione per fare il punto sulla situazione dell'economia della Liguria che secondo l'associazione ha chiuso l'anno in "sostanziale stabilità", bene il turismo, la domanda interna e il settore delle costruzioni per effetto del Pnrr.

"Da verificare invece per il 2025, alla luce della situazione geopolitica con la sua incidenza sull'export, l'evoluzione di comparti strategici come la produzione industriale, gli investimenti privati e soprattutto della logistica marittima.

Sempre di rilievo le aspettative per la cantieristica navale la quale riveste un'importanza specifica", sottolinea una nota. "Da questo scenario - commenta Zanti - si conferma una dinamica attendista della domanda di prestiti da parte delle imprese, pur in un contesto di sostanziale salute del settore. Saranno quindi fondamentali le misure annunciate a livello territoriale per la crescita di enti e imprese in tema di investimenti produttivi delle Pmi, efficientamento energetico, ricerca & sviluppo e internazionalizzazione. Le banche, ovviamente, faranno la loro parte".

Inoltre il Fondo di garanzia per le Pmi in Liguria a fine 2024 ha attivato oltre 560 milioni di euro di nuovi finanziamenti per tremila operazioni accolte in particolare nei settori: commercio all'ingrosso e al dettaglio, lavori di costruzione specializzati, attività dei servizi di ristorazione, costruzione di edifici, trasporto terrestre e mediante condotte.





