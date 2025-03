Sindaco Spezia, complimenti Pordenone ma per noi sogno continua

"Le mie più sincere congratulazioni alla Città di Pordenone, Capitale Italiana della Cultura 2027, e alla Giuria per il lavoro svolto". Così Pierluigi Peracchini, sindaco della Spezia, città che aveva presentato la propria candidatura a Capitale della cultura 2027, all'esito della proclamazione della città di Pordenone.

"Alla Spezia non coglievo tanta passione e partecipazione collettiva, al di là delle compagini politiche, dall'estate 2020 quando lo Spezia Calcio ha raggiunto la serie A - ha detto Peracchini -. In questi mesi siamo stati sommersi da tantissimi messaggi di sostegno a questa straordinaria avventura che, per quanto mi riguarda, come avevo promesso, non finisce qui.

Abbiamo risvegliato una coscienza e un orgoglio della nostra storia e della nostra identità rimasti sopiti per troppi anni di indolenza dettata da una politica che nelle potenzialità culturali spezzine, e non solo, non ci ha mai scommesso sul serio. Nelle prossime settimane saremo al lavoro convocando tutti coloro che hanno partecipato alla costruzione del dossier, e che ringrazierò anche personalmente, per tracciare una road map dei progetti che sicuramente realizzeremo con un cronoprogramma e un piano finanziario sostenibile. Per quanto mi riguarda, il sogno continua e nel frattempo, ne coltiviamo un altro: La Spezia è infatti stata inserita nella prestigiosa fase internazionale della candidatura a "Città Creativa Unesco per il Design", distinguendosi per il suo spirito innovativo e resiliente, in cui design e creatività non sono semplicemente tratti caratteristici, ma rappresentano l'essenza stessa della sua identità. La nautica e il design nautico sono elementi distintivi del Made in Italy e il legame della città con il design affonda le sue radici in una tradizione secolare, che nasce nell'arte dei maestri d'ascia e si intreccia con le attività dell'Arsenale Marittimo Militare, dell'industria del mobile e del design d'interni e la nostra città gioca da sempre un ruolo di primo piano in questo settore. Questa storia antica, che ha segnato il corso della nostra vita, ha portato La Spezia a essere un importante distretto di design nautico di rilevanza globale e l'ingresso nella Rete delle Città Creative Unesco, che auspichiamo fortemente, rafforzerebbe ulteriormente la presenza dell'Italia nel mondo del design, un settore in cui il nostro Paese è un'eccellenza universalmente riconosciuta, e affermerebbe il ruolo centrale che la creatività e il design svolgono per La Spezia, quali motori di uno sviluppo sempre più sostenibile".



