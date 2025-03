Sanità, Romeo (Pd) 'Liguria colmi carenza di medici e pediatri'

"La Liguria sta affrontando una grave carenza di medici di medicina generale e pediatri di libera scelta con ripercussioni e disagi che gravano sui cittadini, in particolare nelle aree interne e nei piccoli Comuni, ma anche in diversi quartieri della città di Genova.

Dalla Regione però non arrivano risposte adeguate e in grado di soddisfare i bisogni di un territorio, soprattutto quello più periferico dal centro, dove manca personale medico per sostituire chi va in pensione e dove il numero dei professionisti è nettamente inferiore rispetto alla popolazione". Lo denuncia il consigliere regionale del Partito Democratico Federico Romeo motivando un'interrogazione in Consiglio regionale sulla carenza di medici di base e pediatri di libera scelta in Liguria.

"La mancanza di medici costringe numerosi cittadini a rivolgersi a pronto soccorso già congestionati o a dover percorrere lunghe distanze per ricevere assistenza sanitaria di base - evidenzia -. Bisogna intervenire con nuove assunzioni e incentivi per colmare il gap e rendere di nuovo attrattiva questa professione. È doveroso promuovere la scelta di sedi disagiate, investendo nella formazione e nel reclutamento di nuovi professionisti, applicando anche una semplificazione burocratica".

"Dalla Regione invece assistiamo alla derubricazione del problema a 'carenza nazionale', ma la medicina di base è un pilastro fondamentale del sistema sanitario pubblico e rappresenta il primo punto di accesso alla cura per i cittadini - commenta Romeo -. Quindi è indispensabile che la Giunta intervenga in modo più incisivo e risolutivo anche in sede di Conferenza Stato-Regioni".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA