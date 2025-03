Pastorino (PD), per treni Regione chieda anche quadruplicamento

"Le associazioni dei consumatori si preoccupano giustamente del tema dei tempi di percorrenza della linea ferroviaria Genova-Milano mentre il governatore ligure Bucci dice che il piano lavori comunicato da Rfi non va bene, chiedendo soluzioni alternative a un percorso che porta il viaggio tra i due capoluoghi a 175 minuti - quasi tre ore - contro i 100 minuti attuali. Ma era il minimo che si potesse dire da parte della Regione: era necessario chiedere anche che si vada avanti speditamente sul quadruplicamento della tratta Tortona-Milano, indispensabile per accorciare i tempi di percorrenza, tema che ha visto da parte mia un impegno a livello parlamentare. Alle mie interrogazioni - la quinta è datata 26 febbraio - purtroppo non è arrivata alcuna rassicurazione da parte del ministero. E su questo tema non vedo la stessa grinta da parte di Regione Liguria, da cui non ho sentito sostenere con forza la necessità del quadruplicamento". Così il deputato ligure del Partito Democratico Luca Pastorino.



